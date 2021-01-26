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17:27 26.01.2021

Замена подтверждения квалификации моряков на продление стажа по записи приведет к коррупции - Криклий

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Замена подтверждения квалификации моряков на продление стажа по записи приведет к коррупции - Криклий

Реформа системы дипломирования моряков, направленная на прозрачность и автоматизацию процессов, а также на исключение человеческого фактора, должна быть завершена, считает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Такую позицию он высказал на своей странице в Facebook в ответ на требования со стороны митингующих, прозвучавшие в ходе протестов против коррупции в сфере дипломирования моряков, прошедших в ряде городов Украины в понедельник 25 января.

"Подтверждение стажа по записи в послужной книге моряка - это не реформа, а перераспределение коррупционных потоков от инспекции в крюинги (компании, осуществляющие поиск и подбор плавсостава на суда - ИФ). Потому, что запись легко подделать, нет реестров, позволяющих верифицировать такую информацию", - подчеркнул министр.

Криклий также заявил, что с уважением относится к конституционному праву на протест, "если на него действительно выходят моряки".

По словам министра, Мининфраструктуры видит реформу системы дипломирования моряков следующим образом:

- ликвидация коррумпированной инспекции;

- внедрение автоматизированной системы тестирования моряков без участия человека-экзаменатора;

- CES (общепринятая в мире система тестирования моряков) как основа тестовой системы;

- полноценная работа электронного кабинета моряка.

Министр также отметил, что решение о ликвидации инспекции дипломирования моряков оспаривают в суде по иску бывшего сотрудника.

Как сообщалось, в ряде городов Украины 25 января прошли протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. В Одессе перекрыли трассу на Киев. Инициатором протестов в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве, Измаиле, Мариуполе и Очакове выступила общественная организация "Украинское объединение моряков".

Теги: #криклий #кадры #мининфраструктуры #моряки
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