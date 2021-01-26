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10:52 26.01.2021

При Кабмине запустят Совет по развитию креативной экономики, а при Минкультуры создадут Офис по развитию креативных индустрий - Ткаченко

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При Кабмине запустят Совет по развитию креативной экономики, а при Минкультуры создадут Офис по развитию креативных индустрий - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил о намерениях создать при Кабинете министров Совет по развитию креативной экономики, а при Минкультуры - Офис по развитию креативных индустрий.

"Запуск Совета по развитию креативной экономики при Кабинете министров. Мы считаем, что для поднятия веса и коммуникации с индустриями создание такой платформы будет серозным шагом, и позволит наработать предложения для решения проблемных вопросов и стимулирования сферы», - сказал Ткаченко в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Поддержка креативных индустрий и индустрии гостеприимства".

Также при Минкультуры планируется создать Офис по развитию креативных индустрий.

"Создание и обеспечение функционирования Института дизайна. Среди функций института – популяризация дизайна за границей и поддержка украинских дизайнеров", - добавил Ткаченко.

Кроме того, министерство намерено разработать модель креативных хабов и запустить пилотный проект. В данных хабах среди прочего будет современная техника, а также будут функционировать программы менторства, инкубации креативных стартапов и инвестиционные питчинги.

Среди прочего, Минкультуры планирует запустить государственную программу "Народных художественных промыслов" на четыре года.

Первой фазой данного проекта будет введение реестра мастеров народных художественных промыслов, а также разработка и подача в Верховную Раду проекта изменений в законодательство о народных художественных промыслах.

Теги: #ткаченко #минкультуры
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