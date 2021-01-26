УИНП в феврале инициирует консультации с МВД и Нацполицией по проблемным случаям невыполнения декоммунизации

Украинский институт национальной памяти (УИНП) инициирует проведение в феврале 2021 года консультаций с руководством Министерства внутренних дел и Национальной полиции по наиболее проблемным случаям невыполнения декомунизационного законодательства, в частности, по мозаичным изображениям Владимира Ленина и Иосифа Сталина в г.Новгород-Северский Черниговской области, сообщил глава УИНП Антон Дробович.

"Хотим предметно рассмотреть не только этот случай с портретами Ленина и Сталина на водонапорной башне в Новгороде-Северском, но до сих пор не демонтированные символы коммунистического тоталитарного режима в Овруче, Коростене, Житомире, Горишних Плавнях", - сказал Дробович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Глава УИНП надеется, что по итогам консультаций ведомства смогут обобщить практику применения декомунизационного законодательства, усилить координацию работы с правоохранителями на местах и получить продвижение в проблемных делах.

Как сообщалось, мозаичные портреты Ленина и Сталина были размещены в 1930-х годах в центре г.Новгород-Северский на водонапорной башне 1901 года постройки рядом с базарной площадью. УИНП констатирует, что они являются символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному демонтажу, о чем местная власть уведомлена еще в 2017 году. В 2018 году прокуратура Черниговской области начала уголовное производство, но в августе 2020 года принято решение закрыть дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

В свою очередь, Новгород-Северский горсовет считает, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под действие закона о декоммунизации, так как они не являются ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в том числе органами местного самоуправления, не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом. А в 2019 году на заседание Новгород-Северского горсовета выносился вопрос о демонтаже соответствующих изображений, но всего несколько депутатов проголосовало "за", в связи с чем решение принято не было.

Экс-мэр города Олег Бондаренко (умер в октябре 2020 года) заявлял, что город не будет демонтировать мозаики, но планирует повесить на портреты решетку, а также установить табличку с надписью "Палачи украинского народа". В свое время экс-глава УИНП Владимир Вятрович выступал против такой инициативы властей, заявив, что это противоречит закону и изображения необходимо демонтировать. В то же время, действующий глава УИНП Антон Дробович считает, что такая инициатива Бондаренко будет хорошим и резонансным примером, но это должно быть надлежащим образом оформлено в соответствии с законом, то есть нужно, чтобы эти портреты были признаны произведениями искусства или переданы на баланс какому-то местному музею.