Байден поддерживает судебный процесс по импичменту Трампу в Сенате США

Президент США Джо Байден считает, что судебное разбирательство в сенате по вопросу объявления импичмента бывшему американскому лидеру Дональду Трампу должно состояться.

"Я думаю, что это (судебный процесс в Сенате США - ИФ) должно произойти", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что судебное разбирательство в сенате может повлиять на его в законодательную повестку и сроки утверждения его кандидатов в кабинет министров.

"Будет еще хуже, если этого не произойдет", - обратил внимание Байден.

При этом президент США не думает, что 17 сенаторов-республиканцев проголосуют за осуждение Трампа.

"Сенат изменился с тех пор, как я был там, но он не изменился настолько сильно ", - сказал Байден.

Палата представителей объявила импичмент экс-президенту 13 января 2021 года. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии во время утверждения результатов голосования коллегии выборщиков.

Вечером в понедельник обвинители из Палаты представителей передали в Сенат США резолюцию об импичменте Трампу.

В соответствии с законом, после получения статей обвинения сенат должен будет незамедлительно начать процесс по импичменту. Впервые речь пойдет о президенте, уже покинувшем свой пост.

Хотя Трамп уже не является президентом США, импичмент для него имеет не только символическое значение. После обвинительного вердикта может последовать голосование по запрету ему баллотироваться снова. У бывшего президента еще могут быть политические амбиции, ведь, покидая Белый дом, он обещал вернуться "в том или ином виде".

Ранее в январе формальный контроль над Сенатом США получили демократы. Они назвали второй процесс по импичменту Трампа одним из своих ближайших приоритетов.