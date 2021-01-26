Еврокомиссия рекомендовала превентивные меры для путешественников из-за новых мутаций COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) предложила дополнительные гарантии и требования для международных путешественников в ЕС в связи с тем, что новые штаммы коронавируса и нестабильная ситуация здравоохранения во всем мире "требуют дальнейших действий для обеспечения безопасности поездок".

"Сейчас отмечается очень большое количество новых заражений в ряде государств-членов ЕС. Поэтому необходимо уменьшить риски, связанные с заражением во время путешествий, чтобы облегчить участь и без того перегруженных служб здравоохранения", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

В связи с этим, пояснил он, в дополнение к предыдущей рекомендации ЕС по борьбе с пандемией коронавируса Еврокомиссия предлагает новую.

"Государства-члены должны ввести дополнительные меры, чтобы гарантировать безопасные поездки в ЕС", - говорится в коммюнике, распространенном Еврокомиссией в Брюсселе.

Документ поясняет, что это касается тех, кто направляется в ЕС по важным причинам, граждан ЕС и долгосрочных резидентов в странах Евросоюза и членов их семей, а также для приезжающих из стран, для которых запрет на необязательные поездки был снят.

Государства-члены ЕС должны потребовать от путешественников отрицательный тест ПЦР на COVID-19 перед вылетом и предоставить доказательство этого теста. Тест необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до вылета. Граждане, резиденты ЕС и члены их семей должны иметь возможность пройти тест по прибытии.

При этом оговаривается, что могут быть сделаны исключения для некоторых категорий профессий, если дополнительные требования будут препятствовать самой цели обязательной поездки. В частности, транспортные и трансграничные работники должны быть освобождены от требования предъявлять отрицательный результат ПЦР. Также особые правила предусматриваются для экипажей воздушных судов.

При рассмотрении вопроса о снятии ограничений на необязательные поездки в ЕС из других стран, Евросоюз должен принимать во внимание следующие критерии: общее количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 в стране на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней на региональном уровне не должно превышать 25; количество тестов на инфекцию COVID-19 на 100 тыс. человек, проведенных за предыдущие семь дней, должно превышать 300; процент положительных тестов среди всех тестов на инфекцию COVID-19, проведенных в предыдущие семь дней, должен быть не более 4%.

При этом в Еврокомиссии отмечают, что любые необязательные поездки не рекомендуются.