Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня составляет около 4 млрд грн - Кличко

Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в том числе и за тепло и горячую воду, сегодня составляет около 4 млрд. грн. сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Поднятие цены на газ создает большую социальную напряженность…Задолженность за жилищно-коммунальные услуги, например, в столице на сегодня примерно 4 млрд грн. И она - выше, чем в прошлые годы. Более того, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву", - рассказал Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Мэр Киева напомнил, об инициированной Ассоциацией городов Украины встрече с премьер-министром Украины, представителями правительства и депутатами, на которой обсуждались вопросы цены на газ для населения и компенсации для теплопредприятий разницы в тарифах - между фиксированной и рыночной ценой на газ.

"Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь 4 млрд грн за отопительный сезон только в Киеве - это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения", - подытожил Кличко.

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