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22:34 25.01.2021

Байден выскажется по ситуации с Навальным, когда посчитает нужным - Белый дом

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Байден выскажется по ситуации с Навальным, когда посчитает нужным - Белый дом

Президент США Джо Байден оставляет за собой право отреагировать на ситуацию с арестом оппозиционера Алексея Навального в России, когда и как посчитает нужным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент оставляет за собой право ответить в выбранное им время и выбранным им образом", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, возложит ли Байден ответственность на российское руководство за сохранение здоровья арестованного Навального.

В минувшую субботу госдеп США осудил применение силы против протестующих в ряде городов России, а также призвал освободить всех задержанных и Навального.

Позднее с аналогичными заявлениями выступили МИД Великобритании и Германии. Кроме того, ранее в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Совет Европейского союза также считает необходимым освободить Навального и всех задержанных на акциях в России 23 января.

Теги: #сша #россия #навальный #байден
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