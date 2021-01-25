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21:43 25.01.2021

Голосование за Витренко может состояться в Раде в среду- пятницу - Корниенко

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Голосование за Витренко может состояться в Раде в среду- пятницу - Корниенко

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики может состояться в Верхрвной Раде 27-29 января, сообщил журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник первый заместитель главы фракции, лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Голосование за господина Витренко может быть или в среду, или в четверг, или в пятницу. Завтра (26 января, - ИФ) точно не может быть, потому что нам нужно сформировать за него ещё необходимое количество голосов (внутри фракции, - ИФ)", - сказал Корниенко во время брифинга.

Он также отметил, что кандидатуру Витренко поддержал и президент Владимир Зеленский.

Корниенко предположил, что на этот раз у Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Кроме того, политик уточнил, что общение с Витренко длилось около полутора часа, поэтому фракция не рассматривала законопроекты. Со слов первого замглавы фракции, возможно, это произойдёт или 26 января, или уже в рабочем режиме.

"Коллеги задавали вопросы и проточные относительно ситуации с тарифами, и стратегические: как господин Витренко видит дальнейшую судьбу энергетики страны, реформирование отрасли", - добавил политик.

 

Теги: #голосование #украина #слуга_народа
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