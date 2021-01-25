События

19:41 25.01.2021

Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

1 мин читать
Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале 2021 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - заявил Зеленский в видеообращении, обнародованном на телеграм-канале в понедельник.

Президент подчеркнул, что по итогам усиленного карантина количество выздоровевших превысило количество заболевших. Кроме того, за этот период были созданы 14 дополнительных койкомест в больницах. Общее количество койкомест достигло 70 тыс. Из них 70% свободны, и более 80% обеспечены кислородом.

"В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов", - заключил президент.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 25.01.2021
Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинацией от COVID-19

Порошенко призвал ввести уголовную ответственность за аферы с вакцинацией от COVID-19

17:30 25.01.2021
Переговоры по закупке вакцин от COVID-19 вышли на финальную стадию, вакцинация может начаться в феврале

Переговоры по закупке вакцин от COVID-19 вышли на финальную стадию, вакцинация может начаться в феврале

16:59 25.01.2021
Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

Зеленский поручил разработать программу вакцинации против COVID-19 по областям

14:53 25.01.2021
Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

Брюссель о новых мерах из-за пандемии COVID-19: не приезжайте без крайней необходимости в ЕС

13:59 25.01.2021
В странах Балтии за сутки выявлено 1023 новых случая коронавируса

В странах Балтии за сутки выявлено 1023 новых случая коронавируса

09:19 25.01.2021
В Новой Зеландии обнаружили первый случай заражения COVID-19 более чем за два месяца

В Новой Зеландии обнаружили первый случай заражения COVID-19 более чем за два месяца

08:24 25.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,12 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,12 млн

08:14 25.01.2021
В Украине за сутки 2516 новых случаев COVID-19, выздоровело 5783 человек

В Украине за сутки 2516 новых случаев COVID-19, выздоровело 5783 человек

06:52 25.01.2021
В Египте началась вакцинация от COVID-19

В Египте началась вакцинация от COVID-19

02:03 25.01.2021
Байден вновь введет запрет на въезд в США для путешественников из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

Байден вновь введет запрет на въезд в США для путешественников из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

Запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума и не обеспечивают энергетическую безопасность – главный диспетчер "Укрэнерго"

На заседании фракции "Слуга народа" ждут Зеленского и Витренко

ЕС будет полностью поддерживать судебные реформы в Украине - посол

Послы стран G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

В ДТП во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" погибли два человека, еще четверо травмированы

Кулеба обсудил с главой МИД Иордании вопросы торговли и продовольственной безопасности

В Брюсселе не согласны с изменениями в поставках вакцин от COVID-19 компанией AstraZeneca

Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

РФ разместила в Крыму 32,5 тыс военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру, но демаршей против новых членов НАТО не ожидается – СВР

Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

Запасы угля на украинских ТЭС достигли рекордного минимума и не обеспечивают энергетическую безопасность – главный диспетчер "Укрэнерго"

На заседании фракции "Слуга народа" ждут Зеленского и Витренко

Украина и Израиль планируют установить прямые контакты миграционных и пограничных ведомств – Посольство

В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА