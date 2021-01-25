Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале 2021 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - заявил Зеленский в видеообращении, обнародованном на телеграм-канале в понедельник.

Президент подчеркнул, что по итогам усиленного карантина количество выздоровевших превысило количество заболевших. Кроме того, за этот период были созданы 14 дополнительных койкомест в больницах. Общее количество койкомест достигло 70 тыс. Из них 70% свободны, и более 80% обеспечены кислородом.

"В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов", - заключил президент.