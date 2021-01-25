В ЕС пока не рассматривались конкретные предложения по санкциям в связи с Навальным - Боррель

Конкретные предложения по санкциям в отношении России по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным в Евросоюзе в понедельник не рассматривались, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нет никакого конкретного плана", - сказал он на пресс-конференции по итогам совета ЕС на уровне глав МИД, комментируя тему возможных санкций.

По его словам, на встрече глав МИД стран ЕС некоторые министры поднимали вопрос введения санкций, а некоторые - нет.

При этом Боррель отметил, что Евросоюз готов реагировать на дальнейшие события вокруг Навального.