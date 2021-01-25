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15:59 25.01.2021

СБУ задержала разведчика НВФ "ЛНР"

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СБУ задержала разведчика НВФ "ЛНР"

В результате спецоперации контрразведка Службы безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что житель Луганской области в 2014 году присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады" НВФ "ЛНР". Впоследствии продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой "отдельной разведывательной роты 4 ОМСБр 2 АК НС ЛНР", - сказано в сообщении.

По информации СБУ, боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

 

Теги: #сбу #лнр #разведчик
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