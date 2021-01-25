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11:11 25.01.2021

Правоохранители не увидели пропаганды символики тоталитарного режима в портретах Ленина и Сталина в Новгород-Северском

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Правоохранители не увидели пропаганды символики тоталитарного режима в портретах Ленина и Сталина в Новгород-Северском

Правоохранители не увидели пропаганды символики коммунистического тоталитарного режима на территории г. Новгород-Северский (Черниговская обл.), где власти не демонтировали мозаичные изображения Владимира Ленина и Иосифа Сталина, размещенные на водонапорной башне в центре города. Дело закрыли.

В 2018 году Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию с официальными письмами, в которых просил открыть уголовное производство по ст.436-1 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима в Новгород-Северском из-за размещенных на водонапорной башне в центре города мозаичных изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина, которые местные власти не желают демонтировать, так как считают, что они не подпадают под декоммунизацию.

После чего прокуратура Черниговской области начала уголовное производство и внесла в Единый реестр досудебных расследований ведомости по факту пропаганды символики коммунистического тоталитарного режима на территории Новгород-Северского, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование было поручено следственному отделению Новгород-Северского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черниговской области.

"По результатам досудебного расследования следователями 14.08.2020 принято решение о закрытии уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст.284 (отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения) УПК Украины", - говорится в ответе Черниговской облпрокуратуры на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Кроме того, в прокуратуре отметили, что другие уголовные производства по факту использования символики тоталитарного режима - изображений Ленина и Сталина на водонапорной башне в Новгород-Северском - не расследуются.

В свою очередь, местные власти не принимают никаких решений по демонтажу данных портретов.

"Сообщаем, что каких-либо решений, касающихся изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина Новгород-Северским городским советом не принималось", - говорится в ответе Новгород-Северского городского совета на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Напротив, в 2019 году на заседание Новгород-Северского горсовета выносился вопрос о демонтаже соответствующих изображений, но всего несколько депутатов проголосовало "за", в связи с чем решение принято не было.

Как сообщалось, мозаичные портреты Ленина и Сталина были размещены в 1930-х годах в центре г. Новгород-Северский на водонапорной башне 1901 года постройки рядом с базарной площадью. УИНП констатирует, что данные мозаичные изображения являются символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному демонтажу, о чем местная власть уведомлена еще в 2017 году.

В свою очередь, Новгород-Северский горсовет считает, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под декоммунизацию, так как они не являются ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в том числе органами местного самоуправления, не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом.

Бывший городской голова Новгород-Северского Олег Бондаренко (умер в октябре 2020 года) заявлял, что город не будет демонтировать мозаики, но планирует повесить на портреты решетку, а также установить табличку с надписью "Палачи украинского народа".

В свое время, бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович выступал против такой инициативы властей, заявив, что это противоречит закону, и изображения необходимо демонтировать.

В то же время, действующий глава УИНП Антон Дробович считает, если скрыть за решеткой мозаичные изображения Ленина и Сталина, размещенных на водонапорной башне в центре г. Новгород-Северский и подписать "Палачи украинского народа", это будет хорошим и резонансным примером. В то же время, он подчеркнул, что все равно это должно быть надлежащим образом оформлено в соответствии с законом. То есть нужно, чтобы эти портреты были признаны произведениями искусства или переданы на баланс какому-то местному музею.

Теги: #ленин #сталин #портрет #новгород_северский
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