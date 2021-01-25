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10:31 25.01.2021

Проезд по всем участкам дорог госзначения обеспечен, для борьбы с гололедом задействовано 167 единиц техники

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Проезд по всем участкам дорог госзначения обеспечен, для борьбы с гололедом задействовано 167 единиц техники

Дорожные организации для обеспечения проезда дорогами государственного значения задействовали 167 единиц техники и 209 сотрудников, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своем сайте в понедельник утром.

"На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - указано в сообщении.

"Укравтодор", в частности, отмечает, что по состоянию на 06:00 покрытие на дорогах госзначения в большинстве областей мокрое.

На Абранском, Ивашковском и Торунском перевалах - дождь, на Ужоцком перевале местами снег, на остальных перевалах без осадков. Температура воздуха -1+3°С. Состояние покрытия местами мокрое.  

Теги: #дороги #укравтодор
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