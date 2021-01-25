Зеленский призвал найти и наказать виновных в избиении 14-летнего украинца в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский призвал найти и наказать виновных в избиении 14-летнего украинца в Париже (Франция).

"Еще 15 января в Париже жестоко избили украинца, подростка… Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", - написал Зеленский в своем телеграм-канале в понедельник утром.

Глава государства отметил, что "нападающие были такими же подростками или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить, калечить".

По словам президента, пострадавший до сих пор находится в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, а врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах, однако есть основания надеяться на выздоровление.

Зеленский также отметил, что посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации.

"Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование - необходимые стимулы. Уже есть жесткую реакцию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, в Париже избит 14-летний подросток из Украины, в связи с этим посольство Украины во Франции обратилось с официальным запросом в прокуратуру Парижа.