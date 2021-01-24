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15:18 24.01.2021

Задержки в вакцинации от COVID-19 возникли в Дубае из-за перебоев в поставках препарата

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Задержки в вакцинации от COVID-19 возникли в Дубае из-за перебоев в поставках препарата

Власти эмирата Дубай (ОАЭ) были вынуждены снизить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за задержек в поставках вакцины Pfizer/BioNTech, сообщает ливанское издание The Daily Star.

"Производитель объявил о наращивании своих производственных мощностей, что на временной основе повлияло на ряд стран по всему миру", - цитирует издание заявление Управления здравоохранения Дубая.

"Управление работает над изменением расписания с выдачей первой дозы вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19", - говорится в документе.

Ливанская газета напоминает, что власти Дубая начали вакцинировать население в декабре после одобрения препаратов Pfizer и китайской компании Sinopharm. Всего в ОАЭ прививки сделали свыше 2 млн человек из 10 млн населения - это один из лучших показателей вакцинации от COVID-19 в мире.

Ранее власти эмирата Дубай заявляли, что намерены к концу 2021 года привить от коронавируса 70% населения вакциной Pfizer/BioNTech.

Вместе с тем, в ОАЭ 12-й день подряд выявляется рекордное число заражений коронавирусом - в минувшую субботу было выявлено 3 тыс. 566 новых случаев. Всего в ОАЭ зафиксировали более 274 тыс. случаев вируса, жертвами коронавируса стали 783 человека.

Дубай ранее начал вводить ограничительные меры по коронавирусу, однако в эмирате, экономика которого во многом зависит от доходов от туризма, остаются открытыми рестораны, отели и торговые центры.

Теги: #вакцинация #дубай #задержка
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