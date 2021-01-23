События

20:05 23.01.2021

В 60 километрах от Тбилиси второй раз за неделю произошло землетрясение

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В 60 километрах от Тбилиси второй раз за неделю произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3 произошло в субботу на юго-востоке Грузии, в 58 километрах от Тбилиси, в том месте, где в ночь на прошлое воскресенье были зафиксированы подземные толчки такой же силы.

Как сообщает грузинский национальный центр сейсмического мониторинга, на этот раз землетрясение произошло в 17:27 по тбилисскому времени в том же регионе Квемо Картли в 16 км к юго-западу от райцентра Цалка, близ села Мамишлари.

Очаг землетрясения находился на глубине 13 км (в прошлый раз очаг подземных толчков залегал на глубине 12 км).

Сообщений о пострадавших или разрушениях ни раньше, ни сейчас не поступало.

Теги: #грузия #землетрясение
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