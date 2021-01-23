Следствие будет просить об аресте полковника "Альфы", обвиняемого в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ - СМИ

За убийство начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины, по версии следствия, полковнику спецподразделения "Альфа" было обещано $50 тыс, сообщает издание "ZN.UA".

Издание приводит текст ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка, который подозревается в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Zn.ua пишет, что вероятно, следствие рассчитывает, что вовремя содержания под стражей Расюк даст показания на бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

"Скорее всего, у следствия ещё нет достаточных доказательных аргументов, чтобы объявить подозрение ему (Нескоромному - ИФ)... Как понятно из текста ходатайства об избрании меры пресечения Расюка, оперативная слежка за ним велась с 7 июля 2020 года. Скорее всего, Нескоромный мог быть задокументирован в материалах негласного следствия, которое фиксировало контакты Расюка, который был приближенным человеком к Нескоромному", - пишет издание.

Как ожидается, СБУ обнародует официальную информацию по данному поводу на брифинге в субботу в 18:00.

В субботу утром Служба безопасности Украины сообщила о задержании действующий сотрудник ведомства, который пытался убить сотрудника спецслужбы.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Заказчик – экс-зампред спецслужбы Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск, сообщил журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.