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14:54 23.01.2021

Суд избрал меру пресечения одному из задержанных по факту пожара в доме престарелых в Харькове

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Суд избрал меру пресечения одному из задержанных по факту пожара в доме престарелых в Харькове

Киевского районного суда г..Харьков избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток одному из задержанных по факту пожара в доме престарелых в Харькове.

"45-летнему арендатору здания избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Соответствующее решение судья вынес сегодня, 23 января.

В 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.

Правоохранители задержали четверых человек по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель 15 человек в харьковском доме престарелых 21 января.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

Проверяются три основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник из-за замыкания электросети.

Теги: #суд #пожар #харьков
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