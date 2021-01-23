В Минске проходят акции протеста

В микрорайонах Минска с утра проходят акции протеста, милиция просит не поддаваться на провокации.

Как сообщают очевидцы и местные СМИ, колонны разной численности собираются в микрорайонах белорусской столицы. Люди обозначают себя протестной бело-красно-белой символикой, скандируют лозунги "Я выхожу!", "Жыве Беларусь! (Живёт Беларусь!), "Не забудем, не простим!" и другие. Протестующие требуют также освободить блогера Игоря Лосика, который больше месяца держит голодовку в СИЗО, и других политзаключенных.

Информации о задержаниях пока нет.

Между тем, минская милиция просит граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных акциях, предупреждает об ответственности

"Столичная милиция призывает соотечественников не поддаваться на провокации и сохранять благоразумие", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома. Здесь также просят незамедлительно сообщать в милицию о правонарушениях.

В ГУВД отметили, что в преддверии выходных в различных интернет-источниках и телеграмм-каналах размещаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Авторы анонимных сообщений призывают граждан собираться на улицах города, выстраиваться в цепочки, а также блокировать движение транспорта.

Минская милиция обращает внимание "на административную и уголовную ответственность, которая предусмотрена за участие и организацию таких мероприятий".

В милиции напомнили, что "по всем несанкционированным сборам в милиции регистрируются материалы проверки, продолжается работа по установлению граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций".

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.