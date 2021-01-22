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12:05 22.01.2021

В Украине 23 января будет объявлен день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

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В Украине 23 января будет объявлен день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

В Украине 23 января будет объявлен днем траура в связи с гибелью 15 человек в незаконно функционирующем доме престарелых в Харькове.

"Я подпишу указ: завтра будет день траура на государственном уровне", – сказал Зеленский журналистам в Харькове в пятницу.

В двухэтажном жилом доме в Харькове, переоборудованном под дом престарелых, 21 января возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Теги: #траур #украина
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