В Украине 23 января будет объявлен день траура в связи с гибелью 15 человек в Харькове

В Украине 23 января будет объявлен днем траура в связи с гибелью 15 человек в незаконно функционирующем доме престарелых в Харькове.

"Я подпишу указ: завтра будет день траура на государственном уровне", – сказал Зеленский журналистам в Харькове в пятницу.

В двухэтажном жилом доме в Харькове, переоборудованном под дом престарелых, 21 января возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находились 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.