В Японии на фоне COVID-19 впервые более чем за 10 лет вновь возрос уровень самоубийств

Количество самоубийств в Японии, снижавшееся десятилетие на фоне действий властей по борьбе с этим явлением, снова возросло в 2020 году во время пандемии коронавируса COVID-19, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на данные Минздрава Японии.

Так, по предварительным данным ведомства, в 2020 году 20 тыс. 919 жителей Японии покончили с собой - на 3,7% больше, чем в 2019 году. Между тем, уточняют СМИ, за этот же период, по официальной данным, от коронавируса в стране скончались 3 тыс. 460 человек.

При этом особенно значительный рост уровня самоубийств отмечен среди женщин и детей. За восемь месяцев 2020 года - до ноября - в результате попыток самоубийства умерли свыше 300 школьников, что на 30% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По данным СМИ, что пик суицидов в Японии пришелся на 2003 год - примерно 34 тыс. случаев, после чего усилия властей, в том числе в отношении смертей от переработок или помощи людям через онлайн-консультации, позволили снизить количество самоубийств.

Ранее психологи в различных странах предупреждали, что на фоне пандемии коронавируса уровень самоубийств в мире может возрасти, в частности, из-за стресса, экономических неурядиц и семейных проблем, отмечают СМИ.