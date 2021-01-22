Байден обнародовал свою стратегию по борьбе с COVID-19

Президент США Джо Байден в четверг обнародовал всеобъемлющую стратегию борьбы с пандемией COVID-19, предупредив при этом, что потребуются месяцы, чтобы действия его администрации существенно повлияли на распространение заболевания в стране.

"Нам понадобятся месяцы, чтобы все исправить. Но позвольте мне быть столь же ясным - мы пройдем через это", - сказал Байден.

По его прогнозам, в феврале число погибших от COVID-19 в США может превысить 500 тыс.

Он также добавил, что потребуются месяцы, чтобы сделать американцам прививку от вируса.

Национальная стратегия борьбы с COVID-19 Байдена фокусируется на ускорении вакцинации и замедлении распространения вируса с помощью более широкого ношения масок, большего количества тестов и других мер общественного здравоохранения.

Он также подписал 10 указов, направленных на смягчение кризиса общественного здравоохранения.

Так, Байден издал в четверг исполнительный указ, который обяжет людей, прибывающих в США на самолете, проходить карантин.

В приказе Байдена говорится, что "по мере возможности" авиапутешественники должны соблюдать применимые руководящие принципы центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), касающиеся международных поездок, "включая рекомендуемые периоды самокарантина".

CDC рекомендует семидневный карантин для людей, прибывающих в США почти из всех стран.

Кроме того, администрация Байдена вводит новые требования к тестированию на коронавирус почти для всех международных авиапассажиров, начиная со вторника.

Согласно новым правилам, все пассажиры, направляющиеся в США в возрасте от 2 лет и старше, должны получить отрицательные результаты теста COVID-19 перед полетом.

Администрация Байдена также объявила, что вновь введет запреты на въезд для большинства неамериканских граждан, которые недавно были в Бразилии, Великобритании, Ирландии и большей части континентальной Европы.

Помимо прочего, президент США подписал указ, который предписывает федеральным агентствам использовать Закон о производстве военного времени (DPA) и другие полномочия для закрытия дефицита поставок предметов, необходимых для реагирования на COVID-19, включая защитное оборудование для медицинских работников, лабораторное оборудование и материалы для ускорения производства вакцин.

Другие указы требуют ношения масок в аэропортах и на некоторых видах транспорта, включая поезда и самолеты.

Также, согласно двум другим указам, будет создан совет по пандемическому тестированию COVID-19, который будет направлен на расширение доступа к тестам в школах и на рабочих местах.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии зарегистрировано 24млн. 588 тыс. 373 случая заражения COVID-19, скончались 409 тыс.148 человек.