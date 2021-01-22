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02:41 22.01.2021

Пресс-секретаря Навального оставляют на ночь в полиции до суда

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Пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального - Киру Ярмыш оставляют на ночь в отделении полиции до судебного заседания.

"Киру оставляют на ночь до суда в отделе полиции", - сообщила в пятницу "Интерфаксу" адвокат Вероника Полякова.

Она отметила, что полиция составила на Ярмыш два протокола: по ч.2 статьи 20.2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Санкция по первому предусматривает наказание до 10 суток административного ареста, а по второму до 15 суток.

Сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова, как он сам сообщил в твиттере, также оставили на ночь в отделении полиции и составили на него протокол по статье 20.2 КоАП РФ.

Как сообщалось ранее, полиция задержала Ярмыш у нее дома и увезла в ОВД "Аэропорт".

Кроме нее в четверг были задержаны сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров и юрист ФБК Любовь Соболь. Как сообщил адвокат Владимир Воронин, ее задержали за призывы выйти на несанкционированный митинг. На Соболь составлен протокол за повторное нарушение правил организации или проведения массового мероприятия (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Воронин уточнил, что судебное заседание состоится завтра в Симоновском суде Москвы в 11:00.

Ранее в интернете появились призывы организовать массовую акцию в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции. Генпрокуратура РФ вынесла предостережение организаторам несанкционированной массовой акции, запланированной на 23 января.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

Теги: #оппозиция #россия #ярмыш #полиция
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