События

19:54 21.01.2021

Секретарь Харьковского горсовета требует выявить и пресечь работу нелегальных домов престарелых и псевдореабилитационных центров в городе

2 мин читать
Секретарь Харьковского горсовета требует выявить и пресечь работу нелегальных домов престарелых и псевдореабилитационных центров в городе

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к главам райадминистраций и правоохранителям с требованием провести проверки, чтобы выявить и пресечь деятельность нелегальных домов престарелых и реабилитационных центров для наркозависимых.

"Начиная с завтрашнего дня, прошу провести тотальные проверки всех объектов, которые расположены в ваших районах, во всех 9 районах города Харькова, на предмет выявления подобных объектов", - сказал Терехов в четверг вечером на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Терехов отметил, что дом престарелых, в результате пожара в котором погибли 15 человек, был нелегальным, а строения были зарегистрированы по решению суда.

"Объект находился на земельном участке площадью 0,1 га. Есть соответствующий акт постоянного пользования. Целевое назначение - обслуживание жилого дома и хозяйственного сооружения... Есть акт на право собственности - это жилой дом общей площадью 351,5 кв.м, жилой площадью 115,2 кв.м... на которой находилось столько людей. Самое главное, самое интересное, что все там незаконно абсолютно. Все это зарегистрировано, все эти перестройки зарегистрированы по решению районного суда 8.07.10. Объекты - незаконные, люди там находятся незаконно", - подчеркнул Терехов.

Он также потребовал проверить информацию о наличии у собственника нелегального дома престарелых еще четырех подобных объектов.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Юрий Сороколат, пять человек пострадавших в результате пожара были госпитализированы. Двое из них (65-летний мужчина 65 лет, доставленный в больницу скорой и неотложной помощи с 15% ожогов, и 73-летний мужчина, госпитализированный в больницу №2 с отравлением угарным газом) находятся в состоянии средней тяжести. Еще двое мужчин (80 и 57 лет) и женщина (81 год) находятся в паллиативном отделении больницы №17. Их состояние обусловлено главным образом пережитым стрессом.

Начальник городского отдела ГУ ГСЧС в Харьковской области Владимир Юрченко отметил, что наиболее вероятной причиной возгорания стала неисправность электрообогревателей. Кроме того, по словам Юрченко, в здании были нарушены пути эвакуации, на окнах установлены решетки.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.

 

Теги: #харьков #дом_престарелых
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:06 21.01.2021
Генсек Совета Европы Бурич соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в харьковском доме престарелых

Генсек Совета Европы Бурич соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в харьковском доме престарелых

19:21 21.01.2021
Аваков: необходимо проверить все рекламируемые дома престарелых

Аваков: необходимо проверить все рекламируемые дома престарелых

19:11 21.01.2021
ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове

19:09 21.01.2021
Клименко: У собственника сгоревшего дома престарелых в Харькове было еще одно такое же заведение и тоже без документов

Клименко: У собственника сгоревшего дома престарелых в Харькове было еще одно такое же заведение и тоже без документов

19:02 21.01.2021
Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

Клименко: в доме престарелых в Харькове должны были ремонтировать газовое оборудование, задымление было возле счётчика

18:58 21.01.2021
Кабмин создал госкомиссию для выяснения причин пожара в харьковском доме престарелых

Кабмин создал госкомиссию для выяснения причин пожара в харьковском доме престарелых

18:53 21.01.2021
В Харькове 22 января будет объявлен день траура по погибшим на пожаре пожилым людям

В Харькове 22 января будет объявлен день траура по погибшим на пожаре пожилым людям

18:11 21.01.2021
Дом престарелых в Харькове не числился в реестре учреждений соцзащиты - директор департамента ОГА

Дом престарелых в Харькове не числился в реестре учреждений соцзащиты - директор департамента ОГА

18:01 21.01.2021
Разумков призвал правоохранителей поскорее установить причины пожара в доме престарелых в Харькове

Разумков призвал правоохранителей поскорее установить причины пожара в доме престарелых в Харькове

17:46 21.01.2021
Собственница сгоревшего дома престарелых на больничном, возле ее жилья дежурит полиции – глава МВД

Собственница сгоревшего дома престарелых на больничном, возле ее жилья дежурит полиции – глава МВД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

ПОСЛЕДНЕЕ

Пресс-секретарь Навального задержана в Москве

Правительство работает над введением ипотеки для молодежи под 7% и именных стипендий для студентов

Кравчук: передача удерживаемых граждан Украины Медведчуку остановлена

Трамп занялся игрой в гольф

Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в получении вакцины от Covid-19 - письмо руководителей институтов ЕС к Зеленскому

У российской стороны не осталось формальных поводов не открывать со своей стороны КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

ТКГ договорилась о ремонте газораспределительной станции в Марьинке

Кравчук предложил разработать единый документ по урегулированию на Донбассе, который могут одобрить лидеры стран "Нормандского формата" – итоги ТКГ

Украинская делегация ТКГ ждет реакции российской стороны на предложение разблокировать обмен удерживаемыми

В Одессе заблокировали схему незаконной переправки моряков на территорию оккупированного Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА