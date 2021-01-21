Секретарь Харьковского горсовета требует выявить и пресечь работу нелегальных домов престарелых и псевдореабилитационных центров в городе

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов обратился к главам райадминистраций и правоохранителям с требованием провести проверки, чтобы выявить и пресечь деятельность нелегальных домов престарелых и реабилитационных центров для наркозависимых.

"Начиная с завтрашнего дня, прошу провести тотальные проверки всех объектов, которые расположены в ваших районах, во всех 9 районах города Харькова, на предмет выявления подобных объектов", - сказал Терехов в четверг вечером на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Терехов отметил, что дом престарелых, в результате пожара в котором погибли 15 человек, был нелегальным, а строения были зарегистрированы по решению суда.

"Объект находился на земельном участке площадью 0,1 га. Есть соответствующий акт постоянного пользования. Целевое назначение - обслуживание жилого дома и хозяйственного сооружения... Есть акт на право собственности - это жилой дом общей площадью 351,5 кв.м, жилой площадью 115,2 кв.м... на которой находилось столько людей. Самое главное, самое интересное, что все там незаконно абсолютно. Все это зарегистрировано, все эти перестройки зарегистрированы по решению районного суда 8.07.10. Объекты - незаконные, люди там находятся незаконно", - подчеркнул Терехов.

Он также потребовал проверить информацию о наличии у собственника нелегального дома престарелых еще четырех подобных объектов.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Юрий Сороколат, пять человек пострадавших в результате пожара были госпитализированы. Двое из них (65-летний мужчина 65 лет, доставленный в больницу скорой и неотложной помощи с 15% ожогов, и 73-летний мужчина, госпитализированный в больницу №2 с отравлением угарным газом) находятся в состоянии средней тяжести. Еще двое мужчин (80 и 57 лет) и женщина (81 год) находятся в паллиативном отделении больницы №17. Их состояние обусловлено главным образом пережитым стрессом.

Начальник городского отдела ГУ ГСЧС в Харьковской области Владимир Юрченко отметил, что наиболее вероятной причиной возгорания стала неисправность электрообогревателей. Кроме того, по словам Юрченко, в здании были нарушены пути эвакуации, на окнах установлены решетки.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.