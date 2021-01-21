Минсоцполитики займется выявлением незаконных учреждений для пожилых людей - Лазебная

Министерство социальной политики проведет работу по выявлению незаконных учреждений, которые предоставляют социальные услуги по размещению пожилых людей, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы сейчас организовываем работу по выявлению таких учреждений, которых нет в реестре предоставляющих такие услуги. Мы проверим условия пребывания людей преклонного возраста в таких учреждениях и будем усиливать ответственность тех людей, которые организовывают такую работу", - сказала она на внеочередном заседании правительства в четверг.

Министр отметила, что сгоревший дом престарелых работал не в правовом поле.

Как сообщалось, в 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрированы никакие учреждения соцзащиты.