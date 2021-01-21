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18:49 21.01.2021

Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки противопожарной безопасности в домах престарелых

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Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки противопожарной безопасности в домах престарелых

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, в том числе домах размещения пожилых людей.

"Поручаю Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска: отелях, пансионатах, хостелах, домах размещения пожилых людей", - сказал он на внеочередном заседании правительства в четверг.

Кроме того, местным органам власти и Министерству социальной политики поручено провести работу по установлению законности создания частных домов для пожилых людей.

Премьер поручил также проработать вопрос необходимости предоставления помощи пострадавшим.

 

Теги: #шмыгаль #проверка #гсчс
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