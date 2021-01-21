События

17:08 21.01.2021

На Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в четверг на Филиппинах, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в 234 км к юго-востоку от города Кабура. Толчок произошел приблизительно в 15:25 мск.

На сайте центра сообщения о землетрясении оставили жители города Генерало-Сантос (филиппинский остров Минданао), который находится в 290 км к северо-западу от эпицентра. По их словам, землетрясение было "несильным, но продолжительным" и "постепенно усиливавшимся".

Между тем, как сообщает филиппинское издание The Philippine Star со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, "это землетрясение не представляет угрозы возникновения цунами на Филиппинах".

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