Кулеба попросил главу МИД Китая содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт китайской вакцины от COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном И попросил его посодействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт в Украину китайской вакцины от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба во время беседы поблагодарил за предоставленную правительством Китая помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и обратился к китайскому коллеге с просьбой содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт в Украину китайской вакцины от коронавируса.

"Мы рассматриваем вопрос сотрудничества по вакцине не просто как межправительственное соглашение, а как взаимодействие между народами Китая и Украины", - подчеркнул он.

В свою очередь Ван И заверил Кулебу в готовности правительства КНР в дальнейшем оказывать поддержку Украине в борьбе с COVID-19, вплоть до полного преодоления пандемии.

Кроме того, стороны отметили прошлогодний рост объемов торговли между Украиной и Китаем на 20% до рекордных $15 млрд. Так, министры определили развитие торговли и контактов между людьми двумя ключевыми приоритетами отношений Украины и КНР на 2021 год.

Кроме того, министры обсудили планы украинско-китайских контактов на 2021 год на всех уровнях, включая самый высокий. В этом контексте Кулеба проинформировал китайского коллегу о мерах по празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

"В этом году Украина и Китай отмечают 10 лет с момента провозглашения стратегического партнерства, а Украина отмечает 30 лет независимости. Искренне надеюсь, что на этом фоне Украина и Китай смогут показать большие положительные результаты в двусторонних отношениях ", - сказал Кулеба.

Министры подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда ограничения пандемии COVID-19 это позволят.