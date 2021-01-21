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11:17 21.01.2021

Жертвами теракта на рынке в Багдаде стали 17 человек

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Жертвами теракта на рынке в Багдаде стали 17 человек

До 17 человек увеличилось число погибших в результате двух взрывов, которые погремели в четверг на одной из площадей в центре Багдада, сообщил курдскому информационному каналу Rudaw представитель МВД Ирака.

Более 25 человек получили ранения, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Ранее СМИ со ссылкой на полицию сообщали о шести погибших.

Теракты совершили смертники, которые привели в действие взрывные устройства на оживленном торговом рынке на площади Тайаран. Она расположена вблизи площади Тахрир в центре иракской столицы.

Теги: #теракт #багдад
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