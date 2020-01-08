"Зелёная зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу

В особо охраняемой "Зеленой зоне" Багдада разорвались две самодельные ракеты, сообщает портал Rudaw со ссылкой на своего корреспондента.

По информации ряда других СМИ, речь может идти не о двух, а о трёх самодельных ракетах.

В этом квартале расположены правительственные учреждения Ирака, а также - иностранные посольства, в том числе - посольство США.

Официальных подтверждений информации об обстреле пока не поступало.

В январе "Зелёная зона" неоднократно подвергалась такого рода нападениям. Они проходят на фоне обострения отношений США с Тегераном, а также - с иракскими шиитскими военизированными группировками.