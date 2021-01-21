Государственная целевая научно-техническая программа исследований в Антарктике продлена на три года – Минобразования

Государственная целевая научно-техническая программа исследований в Антарктике продлена на три года, что позволит обеспечить дальнейшее проведение и финансирование украинских антарктических экспедиций, и обеспечит непрерывную работу станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"План предусматривает подготовку и утверждение Государственной целевой научно-технической программы полярных исследований Украины до 2030 года. Однако в условиях пандемии коронавируса крайне сложно заранее планировать расходы и оценивать возможности выполнения тех или иных исследований. Но те работы, которые уже идут на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" (в частности, долговременные исследовательские программы, ремонт и модернизация станции), должны осуществляться непрерывно. Поэтому правительство, по инициативе Минобразования, приняло на ближайшие 3 года продление действия действующей программы исследований в Антарктике", - говорится в сообщении, на официальном сайте Минобразования в среду вечером.