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22:51 20.01.2021

Зеленский: изменения в сфере публичных закупок не должны противоречить европейскому законодательству

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Зеленский: изменения в сфере публичных закупок не должны противоречить европейскому законодательству

Президент Украины Владимир Зеленский направил письма к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением  учитывать необходимость соблюдения международных обязательств Украины при внесении изменений в законодательство в сфере публичных закупок, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент обращает внимание, что сейчас предлагается ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия Закона Украины "О публичных закупках" в целом или из-под действия отдельных его положений осуществления закупок товаров и услуг в различных сферах.

"Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для возникновения проявлений коррупции, будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", - отмечает Зеленский.

По мнению Зеленского основной целью Закона Украины "О публичных закупках" является создание конкурентной среды в сфере публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции в этой сфере и развитие добросовестной конкуренции.  Кроме того, данный закон направлен на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

"На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, а затем все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок», - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #украина #закупки
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