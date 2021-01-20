Пакистан испытал баллистическую ракету средней дальности, способную нести ядерное оружие - ВС страны

Пакистан в среду провел успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen-III, сообщили вооруженные силы страны.

"Целью летных испытаний была проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения", - отмечается в сообщении.

По словам пакистанских экспертов, двухступенчатая 19-метровая твердотопливная ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen-III составляет 2750 км.

По имеющимся данным, запуск был осуществлен с территории Пакистана по цели в Аравийском море.

С успешным испытанием разработчиков и военных поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан.

Первый испытательный пуск ракеты Shaheen-III был осуществлен весной 2015 года. Ракета, которая является наибольшей по дальности у Пакистана, способна поражать цели на всей территории Индии. В марте 2016 года она была впервые публично продемонстрирована на военном параде в Пакистане.