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11:17 20.01.2021

52% украинцев не готовы прививаться от коронавируса даже бесплатно – соцопрос

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52% украинцев не готовы прививаться от коронавируса даже бесплатно – соцопрос

39% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках, не готовы - 56%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-16 января 2021 года.

При условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться уже 43% опрошенных, тогда как не готовы - 52%. Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть, отмечается в результатах исследования.

При этом поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала: в ноябре 2020 года бесплатную прививку поддерживали 55% респондентов. Зато количество тех, кто готов привиться платной вакциной, несколько возросла.

Усиление карантинных мер (введение т.н. "локдауна") с 8 по 24 января 2021 года поддерживают 51% опрошенных, противоположного мнения - 46%. Поддержка этой инициативы среди населения снизилась - в декабре ее поддерживали 56%).

40% считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре - 52%), 55% - противоположного мнения. Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным.

16% респондентов считают, что уже переболели или болеют коронавирусной болезнью Covid-19, 80% респондентов полагают, что не болели, 4% затруднились ответить на вопрос.

По сравнению с предыдущими волнами опросов зафиксировано существенное снижение волнения из-за того, что респонденты лично или их близкие заболеют коронавирусной болезнью: в ноябре опасения заболеть высказывали 57% опрошенных, а в январе – уже 40%, опасения возможного заболевания близких и родных высказали 78% респондентов, в ноябре было 87%. Больше беспокоятся по поводу возможного заболевания старшие опрошенные и женщины.

51% респондентов часто интересуются новостями о коронавирусе, 26% интересуются ими иногда, 12% - редко. Вообще не интересуются этой информацией 10% опрошенных. Больше интереса к таким новостям проявляют люди старших возрастных групп. В динамике актуальность новостей о коронавирусе постепенно снижается.

Всего 14-16 января методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Теги: #вакцинация #украина #рейтинг #коронавирус
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