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11:11 20.01.2021

Умер экс-нардеп, один из основателей НРУ Черняк

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Умер экс-нардеп, один из основателей НРУ Черняк

Народный депутат Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006), один из основателей Народного Руха Украины, экономист Владимир Черняк скончался в понедельник, 18 января, сообщается на его странице в Facebook.

"Перестало биться сердце патриота, борца за Украину, доктора экономических наук - Черняка Владимира Кирилловича. Его не стало ночью 18 января 2021 года после длительной борьбы с Ковидом. Он останется в наших сердцах навсегда! Вечная память!", - говорится в сообщении.

Черняк, 1941 г.р. – доктор экономических наук, профессор, Заведующий отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины, главный научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины.

В 1989-91 гг был народным депутатом СССР, в Верховной Раде III созыва был избран по мажоритарному округу, входил во фракцию Народного Руха Украины, в парламент IV созыва был избран в составе блока "Наша Украина", входил во фракцию "Реформы и порядок". Впоследствии был членом Украинской народной партии. В 1994 году баллотировался в мэры Киева.

Теги: #нардеп #черняк #нру
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