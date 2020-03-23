Экономика

12:39 23.03.2020

Владелец Global Spirits готов бесплатно производить спиртовые дезинфекторы и санитайзеры

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Владелец Global Spirits готов бесплатно производить спиртовые дезинфекторы и санитайзеры

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк заявил о готовности бесплатно производить дезинфекторы и санитайзеры на основе спирта на мощностях холдинга.

"Мы готовы на своих мощностях, перепрофилировав их, бесплатно произвести для медицинских учреждений санитайзеры и дезинфекторы на основе спирта", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

При этом Черняк отметил, что для этого необходима разрешительная документация от профильного министерства.

"Проект этот некоммерческий, мы берем на себя все затраты по производству, от монополиста (ГП "Укрспирт"- ИФ) - только сырье и разрешительная документация", - указал владелец Global Spirits.

В ответ на данную инициативу бизнесмена заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий отметил, что для реализации данной инициативы необходимо внести изменения в Налоговый кодекс.

"Данные изменения уже наработаны, ждут принятия на ближайшем внеочередном пленарном заседании", - написал он в соцсети Facebook.

Высоцкий отметил, что ГП "Укрспирт" также готово мгновенно перейти на производство дезсредств сразу после внесения соответствующих изменений в законодательство.

В свою очередь, и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун поддержал идею владельца Global Spirits и предложил план ее реализации.

"В прикладной плоскости решение может выглядеть так: 1) определили объем спирта ("Укрспирт" обеспечит практически любой), 2) сняли решением ВР акциз с этого объема, 3) продажа без акциза на ликеро-водочные завода (ваш в том числе), 4) ЛВЗ разливают спирт или спиртосодержащую продукцию по согласованию количества с МОЗ, 5) ЛВЗ доставляют через собственную дистрибуцию в течение 24 часов нуждающимся в данном продукте в любую точку Украины", - написал Блескун в комментариях к посту бизнесмена.

Как сообщалось, ГП "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт и запустило в работу дополнительно еще четыре завода (с 18 марта работает уже 14 заводов) в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19. В целом в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов. 

Теги: #global_spirits #черняк #коронавирус
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