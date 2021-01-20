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07:21 20.01.2021

Действия ВМФ России направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и  Грузии, считает кандидат в шефы Пентагона

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Действия ВМФ России направлены на дестабилизацию ситуации в Украине и  Грузии, считает кандидат в шефы Пентагона

Кандидат на пост главы Минобороны США Ллойд Остин считает, что действия России в Черном и восточной части Средиземного моря предпринимаются с тем, чтобы дестабилизировать Украину и Грузию, а также бросить вызов операциям США и их союзников.

"Деятельность России в Черном море и восточной части Средиземного моря вероятно, направлена в том числе на поддержание ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации в Украине и в Грузии, а также на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников", - говорится в письменных ответах Остина, опубликованных сенатским комитетом по делам вооруженных сил.

По его мнению, "силы США и НАТО в Черном море и восточном Средиземноморье являются ключевым фактором сдерживании российской агрессии".

Он отметил, что Пентагону и союзникам необходимо регулярно пересматривать свою стратегию в этом регионе.

Кроме того, Остин считает, что усилия США по оказанию помощи в области безопасности для наращивания потенциала вооруженных сил Украины должны оставаться приоритетными.

"Я поддерживаю предоставление оружия для обеспечения Украины оружием, необходимым ей для самообороны. Украина также имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защищенное коммуникационное оборудование, которое финансируется за счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI)", - отметил он.

Он добавил, что в случае своего утверждения на пост, продолжит оценивать необходимую помощь Украине и вносить соответствующие изменения.

Теги: #сша #пентагон #россия #флот
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