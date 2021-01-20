Помпео обвинил КНР в геноциде в Синьцзяне

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщил госдепартамент.

"Я установил, что КНР под руководством и контролем компартии совершает геноцид в отношении уйгуров, преимущественно мусульман, и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне", - говорится в заявлении Помпео.

Помпео уточнил, что кроме того Китай в ответе за преступления против человечности в Синьцзяне, которые включают серьезные ограничения физической свободы более миллиона мирных жителей, насильственную стерилизацию, пытки, принудительный труд и драконовские ограничения свободы религии, слова и передвижения.

"Я считаю, что геноцид продолжается, и мы наблюдаем за систематическими попытками Китая уничтожить уйгуров", - заявил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что он отдал распоряжение госдепартаменту продолжать расследовать и собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне.

США не раз обвиняли Китай в нарушении прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства. Пекин утверждает, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе гарантированы права всех нацменьшинств.