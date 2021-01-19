Ляшко: В Украине готовятся к введению паспортов вакцинации от коронавируса

В Украине готовятся к введению паспортов вакцинации от COVID19, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Украина24" в Телеграм-канале телеканала во вторник.

По его словам, пока всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения.

"Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках", – подчеркнул Ляшко.

Также, по словам главного санитарного врача, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.