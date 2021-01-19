Лидер сенатского большинства возложил на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп несет ответственность за беспорядки в Капитолии, произошедшие 6 января.

"В прошлый раз, когда Сенат собрался, мы только что отвоевали Капитолий у жестоких преступников, которые пытались остановить выполнение Конгрессом своей обязанности", - приводят американские СМИ слова сенатора.

"Толпу кормили ложью. Толпу спровоцировал президент и другие имеющие власть люди", - отметил Макконнелл.

По данным американских СМИ, под "ложью" он имел в виду заявления Трампа и представителей его команды о том, что на выборах президента США были массовые нарушения.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.