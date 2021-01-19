На юге Европы остается высокая смертность от COVID-19

В Испании, Португалии и Италии продолжают фиксировать высокую смертность среди зараженных COVID-19 и выявлять десятки тысяч новых случаев заражений, сообщает во вторник португальский телеканал RTP со ссылкой на Минздравы этих стран.

Так, в Португалии впервые за время пандемии число смертей от последствий заражения превысило 200 в сутки, скончались за последние 24 часа 218 зараженных COVID-19. Кроме того, в стране зарегистрировали более 10,4 тыс. новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Португалии скончалось более 9,2 тыс. человек, выявили более 566,9 тыс. случаев заражения COVID-19.

В то же время, за последние сутки выздоровели более 10 тыс. человек, а всего с начала пандемии - более 421,8 тыс. человек.

В Испании за последние 24 часа выявили более 34,2 тыс. зараженных, а всего с начала пандемии COVID-19 - более 2,3 млн человек. Кроме того, более 404 человек скончались за последние стуки, всего за время пандемии - более 54,1 тыс. человек.

Кроме того, по всей стране госпитализированы более 24,1 тыс. человек, это примерно 19% всех мест в больницах Испании. Кроме того, 3,4 тыс. пациентов размещены в палатах интенсивной терапии, это 34% всех мест в реанимациях Испании.

В Италии за последние сутки зарегистрировали 10,4 тыс. новых случаев COVID-19. Скончались 603 человека среди тех, у кого ранее выявили вирус. Всего заразились коронавирусом в Италии с начала пандемии как минимум 2,4 млн человек, а скончались после заражения более 83,1 тыс.