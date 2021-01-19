В Харьковской области все учебные заведения переданы в собственность громад

В Харьковской области в собственность территориальных громад переданы все 614 учебных заведений, подлежащих передаче в связи с изменениями административно-территориального устройства области и ликвидацией районных государственных администраций.

"В собственность территориальных громад Харьковской области передали 357 общеобразовательных учреждений, 183 дошкольных учреждения, 47 учреждений дополнительного образования, 22 инклюзивных ресурсных центра и все 5 центров профессиональной подготовки педагогов", - сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

На сессии Двуречанского поссовета во вторник, 19 января, на баланс поселкового были приняты последние 25 учебных заведений.

Как отметила директор департамента науки и образования Харьковской ОГА Анжелика Крутова, теперь финансирование учреждений образования будет осуществляться территориальными громадами, которые непосредственно будут получать соответствующие субвенции от государства.