Офис генпрокурора открыл два дела по факту уголовных правонарушений нардепом Дубинским

Офис генерального прокурора по решению Печерского районного суда Киева открыл два уголовных производства в связи с возможными правонарушениями одного из народных депутатов Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Генеральным прокурором в соответствии с определением Печерского районного суда Киева 11 января 2021 года начато два уголовных производства по факту возможного совершения уголовных правонарушений народным депутатом Украины", - сообщили в пресс-службе во вторник.

При этом в Офисе генпрокурора отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможном умышленном уклонении народным депутатом от уплаты налогов (ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины) и легализации имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.209 УК). Досудебное расследование поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований (ГБР).

В пресс-службе офиса генпрокурора официально не называют имени депутата. Речь идёт о народном депутате из фракции "Слуга народа" Александре Дубинском.

Ранее о том, что Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского уголовные производства по двум статьям, сообщили в общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Ранее, 11 января, Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.