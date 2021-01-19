События

17:12 19.01.2021

Публично оправдывающему оккупацию Крыма Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву

1 мин читать
Публично оправдывающему оккупацию Крыма Киркорову на 5 лет запрещен въезд в Литву

Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать в Литву в течение пяти лет.

Как сообщило Министерство внутренних дел Литвы, департамент миграции по просьбе МИД во вторник внес певца на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

Запрет на въезд в Литву для Киркорова вступает в силу с 19 января.

"Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявила глава МВД Агне Билотайте.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Литва будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Теги: #киркоров #литва #запрет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 19.01.2021
Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

15:00 18.01.2021
МИД Литвы предлагает не впускать Киркорова в страну из-за его поездок в Крым

МИД Литвы предлагает не впускать Киркорова в страну из-за его поездок в Крым

11:40 11.01.2021
Литва меняет название Грузии в официальных документах на Сакартвело

Литва меняет название Грузии в официальных документах на Сакартвело

16:09 08.01.2021
Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России

Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России

10:23 06.01.2021
Трамп запретил указом использование в США 8 китайских приложений, включая Alipay и WeChatPay

Трамп запретил указом использование в США 8 китайских приложений, включая Alipay и WeChatPay

15:39 05.01.2021
Китайский суд запретил Amazon использовать логотип ее облачного сервиса AWS в КНР

Китайский суд запретил Amazon использовать логотип ее облачного сервиса AWS в КНР

14:29 04.01.2021
Прекратить ввоз в Украину российских книг можно после принятия соответствующего закона – Госкомтелерадио

Прекратить ввоз в Украину российских книг можно после принятия соответствующего закона – Госкомтелерадио

12:15 04.01.2021
Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Минкультуры перестало составлять перечень сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

04:36 04.01.2021
Трамп продлил запрет на выдачу иммиграционных и рабочих американских виз

Трамп продлил запрет на выдачу иммиграционных и рабочих американских виз

11:11 31.12.2020
Госкомтелерадио в 2020 году не рекомендовало к возу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины

Госкомтелерадио в 2020 году не рекомендовало к возу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хозсуд вновь приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

США внесли в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца

Студенты должны продолжить обучение в смешанном формате или очно при благоприятной эпидситуации после 24 января

На Закарпатье отменены все решения местной власти о функционировании региональных языков - Креминь

Госкино в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, демонстрацию одного разрешило

ПОСЛЕДНЕЕ

Хозсуд вновь приостановил рассмотрение дела о возврате акций ПриватБанка Коломойскому

В Харьковской области все учебные заведения переданы в собственность громад

Пожар в церкви в Днепропетровской области ликвидирован, никто не пострадал

Посол Корнийчук о сайте UKRAINE.UA: мы должны показать миру настоящую Украину

Украина приветствует введение США санкций против "Северного потока 2" - МИД

США внесли в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца

Офис генпрокурора открыл два дела по факту уголовных правонарушений нардепом Дубинским

Минобороны обратится в суд с иском против "Кузни на Рыбальском" за несвоевременную поставку разведывательного корабля

ОБСЕ допустила на заседание ТКГ т.н. общественных советников ОРДЛО с неподтвержденным статусом

ВСП оставил без рассмотрения жалобу ПриватБанка на действия судьи Печерского суда Вовка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА