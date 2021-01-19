Суд оставил под арестом Антоненко, несмотря на ухудшение здоровья
Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко.
Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты о необходимости изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья, в частности, проблем с сердцем и сердечно- сосудистой системой.
"Ходатайство защитника... об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.
В связи с неявкой одного из защитников суд отложил рассмотрение дела обвиняемых в убийстве Шеремета по существу до 2 февраля 14.00. Как ожидается, на следующем судебном заседании суд начнет изучение материалов дела.