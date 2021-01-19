Офис генпрокурора начал в отношении Дубинского дела из-за уклонения от уплаты налогов и легализации доходов - ЦПК

Офис генерального прокурора Украины начал в отношении народного депутата Александра Дубинского (фракция "Слуга народа") уголовные производства по двум статьям, утверждают в общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Есть для вас еще одна замечательная новость. Офис генпрокурора после обращений ЦПК, наконец-то, начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям: уклонение от уплаты налогов; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - сообщается на странице ЦПК в соцсети Фейсбук во вторник.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением данной информации от правоохранительных органов.