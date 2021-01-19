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12:01 19.01.2021

В аэропорту "Борисполь" будут обучать кинологов для всех аэропортов Украины

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В аэропорту "Борисполь" будут обучать кинологов для всех аэропортов Украины

Кинологический учебно-тренировочный центр международного аэропорта "Борисполь" (Киев) получил сертификат Государственной авиационной службы Украины для последующего обучения кинологов для всех аэропортов страны, сообщил аэропорт во вторник.

"Сегодня это единственный в Украине центр, который готовит кинологические группы для работы в гражданской авиации согласно стандартам ICAO и имеет соответствующую материально-техническую базу", - говорится в сообщении аэропорта

Учебная программа кинологического центра в "Борисполе" предусматривает два курса:

- первичную подготовку персонала, осуществляющего контроль за безопасностью пассажиров и багажа, обеспечивающего безопасность груза и почты с помощью специально обученных поиску запахов скрытых взрывчатых веществ служебных собак (длительность курса три месяца - 500 академических часов);

- курс периодической подготовки для поддержания квалификации продолжительностью 109 академических часов, после прохождения которого участники получают свидетельства государственного образца.

"Работа кинологических групп в аэропорту имеет свою специфику: большое скопление людей, шум авиационных двигателей, запах горюче-смазочных материалов, работа на высоте при осмотре воздушных судов и много других факторов, которые могут влиять на работу служебной собаки. Поэтому главное преимущество обучения - в том, что кинологические группы будут обучаться в условиях, максимально приближенных к реальным", - подчеркивают в "Борисполе".

Рабочие процедуры будут отрабатывать у взлетно-посадочной полосы на самолете-тренажере Boeing 737, вокруг которого расположена настоящая перронная техника - трапы, электрокары, погрузчики, перонные автобусы, другие средства перронной механизации.

Совершенствовать навыки смогут не только службы аэропорта и кинологические подразделения аэропортов Украины, но и силовые ведомства МВД, СБУ, Государственная патрульная служба, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Авиакомпании также могут принимать участие в обучении и смогут проводить тренировки по эвакуации пассажиров и членов экипажа из воздушного судна.

 

Теги: #борисполь #кинологи #аэропорт
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