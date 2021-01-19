Парижский Disneyland отложил открытие на 2 месяца

Парк развлечений Disneyland в Париже, приостановивший в прошлом году работу из-за пандемии COVID-19, перенес дату открытия на два месяца.

"Ввиду эпидемиологической ситуации в Европе Disneyland в Париже не откроется 13 февраля, как это было объявлено ранее", - говорится на сайте парка.

"Если условия позволят, мы откроем Disneyland 2 апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Расположенные на территории комплекса отели будут постепенно возобновлять работу только после открытия самого парка.

Во Франции с целью сдерживания эпидемии продолжает действовать общенациональный комендантский час, а рестораны, кафе, кинотеатры и театры остаются закрытыми.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 2,9 млн человек, более 70 тыс. умерли.