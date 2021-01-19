Суд продолжает расследование доказательств по делу в отношении депутата Киевского горсовета

Высший антикорупционный суд продолжает расследование доказательств в отношении депутата Киевского городского совета и его брата, которых обвиняют в незаконном завладении земельными участками в Киеве.

"В Высшем антикоррупционном суде продолжается исследование доказательств, предоставленных прокурором САП, по делу в отношении депутата Киевского городского совета - бывшего секретаря земельной комиссии и его двоюродного брата, обвиняемых в незаконном завладении земельными участками на территории города Киева стоимостью более 2,1 млн грн, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем", - сообщила пресс-служба Специализированной антикорупционной прокуратуры (САП) в "Фейсбуке".

Отмечается, что по результатам судебного заседания, которое состоялось 18 января, расследованы 2 тома материалов.

Продолжение рассмотрения дела - в 13:00 22 января.