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09:00 19.01.2021

Суд продолжает расследование доказательств по делу в отношении депутата Киевского горсовета

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Суд продолжает расследование доказательств по делу в отношении депутата Киевского горсовета

Высший антикорупционный суд продолжает расследование доказательств в отношении депутата Киевского городского совета и его брата, которых обвиняют в незаконном завладении земельными участками в Киеве.

"В Высшем антикоррупционном суде продолжается исследование доказательств, предоставленных прокурором САП, по делу в отношении депутата Киевского городского совета - бывшего секретаря земельной комиссии и его двоюродного брата, обвиняемых в незаконном завладении земельными участками на территории города Киева стоимостью более 2,1 млн грн, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем", - сообщила пресс-служба Специализированной антикорупционной прокуратуры (САП) в "Фейсбуке".

Отмечается, что по результатам судебного заседания, которое состоялось 18 января, расследованы 2 тома материалов.

Продолжение рассмотрения дела - в 13:00 22 января.

Теги: #расследование #украина #антикорсуд #депутат
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