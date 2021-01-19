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07:43 19.01.2021

Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

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Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 18 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Так, недалеко от населенного пункта Богдановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", наемники открыли огонь из миномета 82-го калибра.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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